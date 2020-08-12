從1965年就來台灣奉獻的天主教靈醫會董事長、義大利籍神父呂若瑟，先後在澎湖、宜蘭創辦啟智中心，目前在澎湖等籌辦重建醫院。呂若瑟表示，澎湖惠民醫院重建已有30年歷史，受到當地海風侵蝕，已出現腐蝕狀況，希望募集5.5億元用來重建澎湖惠民醫院，也增加當地的長照量能。

「馬公惠民醫院」先在1957年成立，後來至1990年時，因為腐蝕狀況嚴重、再度重建，近期再度發現腐蝕狀況嚴重，再加上澎湖長照量能不足，希望可以服務更多長者，擴增至99床住宿式機構、60人長照服務，並成為長照的A單位。

羅東聖母醫院院長馬漢光表示，若以衛福部的「長期照顧服務能量提升計畫」每萬人700床的目標，推估目前澎湖需要的住宿式床位至少應超過1100床，但目前僅有272床，量能相當不足，此外，也因建築氯離子含量較高，目前屋頂不時會掉落砂子，導致部份床位無法使用。

近期受到新冠肺炎影響，募款十分困難，呂若瑟因而尋求甫卸任的前副總統陳建仁協助，陳建仁致詞時表示，靈醫會往往選擇最困難、最需要投入心力的地方，期待惠民醫院重後，可以成為長照典範，也希望全台灣的大仁哥、大仁姐能夠慷慨解囊，讓惠民醫院能夠早日重建；天主教台北總教區總主教鍾安柱表示，希望台灣的民眾在行有餘力，可以捐出部分。

捐款可洽03-9556631、03-9568470或天主教靈醫會官網。

(中時 )