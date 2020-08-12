高雄「日勝行銷顧問有限公司」遭控給付員工的薪水未達法定基本工資，並用不合理的名目擅自將員工獎金扣除，更未幫新進員工辦理勞健保，嚴重違反勞基法，12日高市議員林于凱陪同陳情人舉辦記者會，盼能為受害員工討回公道。

「日勝行銷顧問有限公司」以月薪22500元聘請員工進行電話訪談，詢問民眾是否有借貸需求，加上全勤獎金2000元才勉強通過23800元的法定基本工資，不過一旦請假、遲到、早退等獎金將會全數扣除，並會要求員工加班但不給予加班費，此外，未足月的新進、離職員工竟以底薪22500元除30日的日薪計算，種種不合理行為已嚴重違反勞基法，引起許多員工反彈。

林姓陳情人指出，他在今年7月14日入職，因為未足月，公司僅以日薪750元計算，當時他找公司主管理論，想替自己爭取應有的權益，卻遭到拒絕，更多次對員工多次表達，若想依法討回薪資，就會遭到解聘，自己目前已經離職，但還有許多還在職的員工持續遭受公司不公平的對待，他希望幫他們發聲。

林于凱表示，事件發生後，他立刻請勞工局介入調查，上周也派人到公司進行勞檢，但卻只向公司索取員工清冊，其他薪資憑證、出席紀錄等資料都並未帶回調查。他強調，此案是高雄勞工權益的指標性案例，希望勞工局及3位市長候選人面對違反勞基法的雇主，必須硬起來徹底清查，做高雄市民的後盾。

勞工局主祕皮忠謀表示，對於此案，員工當時有向他們提出申訴、檢舉，勞工局也及時對公司進行檢查，他們按照行政程序法，在檢查後要求公司進行相關意見陳訴及約談，待案件釐清後會按照勞基法程序處理，他呼籲，只要勞工朋友在職場上遭遇不公平對待，隨時可以向勞工局反映。

(中時 )