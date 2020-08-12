關鍵字：美國國務卿，蓬佩奧之流，瘋狂造謠，新疆，香港事務，說三道四，侵犯人權，物質支援，潑髒水伎倆，社會痼疾，治理不力，人權脂粉

中共中央機關報《人民日報》12日在國際專欄「鐘聲」刊文指出，一段時間以來，美國國務卿蓬佩奧之流毫無底線地瘋狂造謠，不斷對大陸新疆和香港事務說三道四，還陰險地給大陸企業正常開展業務貼上「為侵犯人權提供物質支援」的標籤。然而世人早有明斷，蓬佩奧之流慣用對外散布謊言的潑髒水伎倆，以圖遮掩美國社會痼疾、推卸國內治理不力之責。殊不知，在正義的陽光下，他們往自己臉上塗抹的「人權」脂粉越厚，越落得虛汗狂流滿臉花的醜陋下場。

文章表示，美國一些政客出手的「人權牌」早就是「美式雙標」代名詞。當下，美國新冠肺炎確診病例超過500萬、死亡病例超過16萬，美國人民生命權和健康權正受到極大威脅，而美國一些政客對此麻木不仁的表現令世界震驚。

英國《獨立報》指出，疫情中非洲裔美國人的死亡率達到白人的2.5倍，暴露出美國長期存在的種族不平等問題。

「鐘聲」稱，美國一些政客針對大陸大打「人權牌」的邪惡居心，早已是世人皆知。美國耶魯大學高級研究員斯蒂芬·羅奇指出，他們的論點「都是由陰謀論和缺乏基於事實的分析構成」。美國卡內基國際和平基金會高級研究員史文指出，蓬佩奧的言論是「一種政治機會主義加意識形態狂熱」，「他是美國有史以來最差的國務卿之一，他自己每天都在用言行證明這一點」。英國《衛報》刊文指出，蓬佩奧是「一個十分危險的人」，「他正在助長偏見、恐懼以及分裂」。

《人民日報》強調，人民幸福生活是最大的人權。在中共帶領下，大陸人均國內生產總值從40多年前不到200美元增長到如今1萬多美元，8億多人徹底擺脫貧困。在抗擊新冠肺炎疫情過程中，堅持人民至上、生命至上，盡一切可能維護人民的生命權和健康權。

「鐘聲」指出，在新疆，大陸堅定不移打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力，努力推動新疆發展、增進民族團結、維護社會穩定。在香港，大陸依法打擊極少數危害國家安全的違法犯罪行為和活動，恰恰有利於保障香港絕大多數居民的安全和依法享有的各項權利和自由，維護香港繁榮穩定。大陸已批准或加入26項國際人權文書。在真相面前，美國一些政客用謊言抹黑大陸人權狀況的任何企圖都註定是徒勞的。

(中時 )