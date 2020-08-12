拜登挑選加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）當副手，過去賀錦麗狂電拜登的畫面又被挖出來。

美國民主黨總統候選人拜登挑選加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）為副手，美國政治評論員分析，賀錦麗辯才無礙、尖銳提問的特質成為她出線的關鍵之一，另外賀錦麗的女性、非裔身分、在鏡頭前很上相、無害、熟悉選舉文化等7大特質，也是她打敗眾多競爭對手的原因。

拜登昨（11）日在推特宣布，現年55歲的加州聯邦參議員賀錦麗為副手，美國有限電視新聞網（CNN）資深政治評論員艾克塞羅德（David Axelrod）撰文指出，拜登挑選賀錦麗當副手，實際上也是經過考量後的最傳統做法。

他分析賀錦麗主要有7大特質符合拜登的評選標準而出線。第一，拜登先前曾公開承諾，會挑選女性當副手，賀錦麗的女性身分讓拜登得以兌現承諾。

第二，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸喪命，引發全美反種族歧視風潮，拜登被期待挑選非裔當副手的壓力也水漲船高，賀錦麗同時具有非裔及印度裔血統，正好符合外界期待。除此之外，許多支持者認為，有色人種參選，勢必能夠提升非裔選民投票意願，4年前，非裔選民投票率不高，註定讓民主黨候選人希拉蕊敗給川普。

第三，艾克塞羅德評論賀錦麗是一個非常有個人魅力、在鏡頭前也非常上相的政治人物。

第四，有鑑於拜登今年已屆77歲高齡，他過去曾自詡為儲備新世代領導人的「過渡候選人」，外界揣測如果他當選，他有可能只擔任一屆總統，副手可能接替參選4年後的總統大選。拜登先前受訪時也曾表示，挑選副手的條件之一是對方上班第一天就要能擔當總統大任，消息人士透露，拜登陣營進行的民調顯示，在選民心目中，賀錦麗是上工第一天最能勝任總統職位的人選。

第五，賀錦麗曾花一年時間投入民主黨黨內總統初選，因此相當熟悉全國大選的混亂狀況，也清楚選戰的步調及本質，這些經歷有助於拜登對抗川普。

第六，競選夥伴的主要任務之一是在副總統選前辯論會上壓制對手，賀錦麗曾是一名檢察官，後續進入國會也以強悍的問政風格聞名，甚至在後來的黨內初選選戰中也展現尖銳、辯才無礙的一面。艾克塞羅德說拜登深知這一點，因為在黨內初選中，拜登就曾親身領教賀錦麗的口才和攻擊，當時兩人就拜登在70年代時反對不同膚色學生共乘校車的立場交鋒。

第七，在考慮過其他候選人後，拜登最終選擇賀錦麗的原因在於她是一個「不會造成傷害」的候選人，賀錦麗出線不會讓許多人感到興奮，但也不會讓人感到憤怒，她或許不是拜登心目中最愜意的候選人，但她絕對是讓拜登贏得11月大選的「最安全選擇」。

(中時新聞網)