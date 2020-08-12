南韓已故女歌手具荷拉，在去年11/24離世後留給家人及粉絲無限想念，與她感情很深的哥哥具浩仁之前曾向她許願「來世做父女」，沒想到如今成真，具荷拉的嫂嫂在10日平安產下一名小女嬰，並在IG上報喜吸引大批具荷拉粉絲湧入祝福。
具荷拉過去曾以女團KARA的身份出道，因外貌與日本天后安室奈美惠相似，因此擁有「韓國安室奈美惠」的封號，之後還以《STEP》、《PANDORA》、《Mamma Mia》等多首經典舞曲紅遍全亞洲，更因此在日本創下驚人銷售，但在經過一連串的成員變動及合約到期後，KARA便形同解散，具荷拉也轉向日本發展。沒想到在她事業衝刺之際，卻爆出與前男友互毆、施暴，還被前男友以偷拍性愛影片當作威脅，使她事業及形象跌入谷底，憂鬱症再度爆發，最後在去年底選擇結束29歲年輕的生命，令喜愛她的粉絲及家人感到相當心痛與不捨。
從小與她感情要好的哥哥具浩仁在她入殮時曾對她許願「希望具荷拉能投胎當女兒」，沒想到隨後太太如願懷上女兒，並在10日平安出生，他在IG上曬出女兒出世萌照並在貼文中表示，「這是具荷琳，感謝大家的祝福，一想到妹妹眼淚還是忍不住流出」，引起超過3000人按讚留言。
(中時新聞網)
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