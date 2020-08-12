美股四大指數11日同步下挫，跌幅在0.38～1.69％，那斯達克指數及費城半體指數跌幅最重，台股電子類股指數也出現拉回，台積電（2330）今（12）日成為震央，早盤一度回測420元，至近11點半時來到421元大跌8元，台股加權指數大跌約百點，摜破10日線。

投資專家指出，這波台股由年初領漲的生技股開始作頭拉回，近日電子股也開始出現高檔休息，個別股票依第2季財報優劣而有強弱不同表現，在外資持續賣不停的壓力下，台股短線有拉回的壓力，短線先以這波拉回觸及月線即止跌為回測區，目前月線約在12,566點，也就是先看12,500點。

據統計，外資8月來到11日止，再度轉為賣超，賣超453億元，因而累計今年到8月11日為止，外資賣超再度擴大至6,000億元以上，達6,083億元，預期今日外資將繼續賣台積電等大型權值股，外資短線偏空操作趨勢明顯。

(工商 )