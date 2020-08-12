一隻蟑螂出沒就足以令人尖叫，若同時有上千隻在眼前橫行，相信會令人非常崩潰。近日，上海一棟公寓的天台驚現蟑螂大軍，該樓住戶將殺死的蟑螂裝入袋，竟裝了3袋還裝不完，而造成蟑螂大量繁殖的原因，竟是鄰居搭建在頂樓的鴿舍。

根據《看看新聞》報導，近日，上海一棟公寓的住戶，發現有大批蟑螂佔據了整個頂樓，到處竄爬；眾人急忙噴灑殺蟲劑，甚至奮力用腳踩踏殺蟲，但蟑螂大軍卻不見減少，甚至可說是源源不絕的一直跑出來，在整個天台竄逃、爬行，讓住戶相當崩潰，「成千上萬的蟑螂，你都已經要密集恐懼症了，一個晚上根本消滅不完，大概最起碼一兩千隻。」

據了解，造成住戶惡夢的蟑螂大軍，源自於頂樓搭建的鴿舍，由於鄰居在建造鴿舍時，將底部做成固定式，鴿子糞便清理不易，因此才造成蟑螂大量繁殖。而這成為小強溫床的鴿舍，在建造時已取得批准，並非違章建築；在經過眾人和鴿舍主人兩次約談協調後，目前對方已同意配合拆除鴿舍，希望能解決蟑螂滋生的問題。

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(中時新聞網)