政治明星吳怡農傳出有新戀情，對象是小他11歲的王姓女幕僚，不僅身材姣好，學經歷也相當驚人。據了解，兩人已密切相處約一年的時間，近來被直擊一起在吳怡農家中過夜，對此吳怡農則希望外界能給他多一點空間。消息傳出後，大批「農婦」心碎，吳怡農的「螢幕情侶」也出面喊話了。

據《鏡週刊》報導，王姓女幕僚7月底開始，連續兩個週末都到吳怡農中山區的住處過夜，兩人一前一後進到大樓，在外面也鮮少有牽手、擁抱的親密舉動，互動相當低調，似乎刻意隱瞞兩人關係。

王女僅28歲，從去年立委選舉時就加入吳怡農團隊，敗選後王則轉任吳創辦的壯闊台灣協會研究員。王女政治外交系畢業，並到英國倫敦大學國王學院取得公共政策與管理碩士學位，不僅英文流利，也會法語、德語，外型亮眼的她，還曾被PTT網友封為「超正公關」，也是公認的政大之花，人氣不輸吳怡農。

對此，吳怡農也向週刊表示，「請給我一點空間，如果有好消息，希望大家祝福。」

不過，有人可按捺不住了，焦糖哥哥陳嘉行在臉書甜喊「農～～～即便身為你的螢幕情侶，但我衷心祝福你們幸福，不過我猜你們會被媒體煩死」，還笑說「週刊報導農在約會中」「應該要被鬧很久」。

（圖／摘自焦糖哥哥陳嘉行臉書）

(中時新聞網)