高雄市長補選倒數3天，民進黨候選人陳其邁、國民黨候選人李眉蓁，民眾黨候選人吳益政三人中，誰能獲勝，引發外界高度關注。資深媒體人黃創夏以三句話總結，並表示「肥皂劇將落幕」。

高雄市長補選將於8月15日登場！前高雄市長韓國瑜的市府團隊局處首長，昨日替李眉蓁進行車隊掃街輔選，開刀後休養中的前副市長李四川昨雖不克出席，但寫一封信交由前新聞局長鄭照新朗讀；李四川在信中表示，高市府必須要有清廉無私、強而有力的領導團隊，才能為市民謀福利，而不是讓「連城市基礎建設都做不好的政黨」再次回歸高雄、耽誤高雄的發展。

陳其邁昨則與新境界文教基金會副執行長吳怡農合體掃街，針對香港政府近日的逮捕行動，陳其邁表示，擔任市長後，中央跟地方一定會更緊密合作，讓港人的人身自由與生活都能得到最大保障。吳益政則呼籲選民不選黨而是選政策。

黃創夏稍早在臉書表示，國民黨虧欠高雄人！高雄人並不欠民進黨！民眾黨和高雄人仍遙遠！「哎，終於肥皂劇將落幕」。

網友則回應表示「沒有誰欠誰，只有做不好就滾蛋！這就是民主制度」、「選情超冷」。

(中時新聞網)