資深藝人羅霈穎本月3日，被發現在家中猝逝，享年59歲，基於希望她「保持完美上天堂」，家屬決定不讓羅霈穎接受解剖，而是讓檢警抽血相驗死因，之後遺體已發還給家屬處理後事。

事發多日，羅霈穎死因已釐清，並在今天過60歲冥誕，而台視最近挖出她過去上經典綜藝《龍兄虎弟》的片段，推估至少有20多年前了，更驚訝的是，在節目中，羅霈穎接受了命理老師廖如梁算命分析，老師當時就曾勸她不要碰鎮定劑跟安眠藥。

命理師廖如梁當年看了羅霈穎面相後，解析她脖子長，身形優雅，這點自然讓她具備吸引力跟誘惑力，但事情總是一體兩面，這也表示羅霈穎神經系統纖細敏銳，「容易造成精神上有些時候比較容易分裂」，因此當下就勸她平時不要吃鎮定劑、安眠藥一類的藥品，而昨檢警相驗報告出爐，羅霈穎死因報告指出，她體內驗出多種藥物，死因應為不慎混用多種藥物致死，包含憂鬱症藥物、安眠藥等，與20多年前命理師的叮嚀相互呼應。

(中時新聞網)