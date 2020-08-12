蘇父開BMW名車與自小貨車衝撞後車頭毀損。（嘉義地檢署提供）

蘇父開車與自小貨車猛烈撞擊，自小貨車翻車，黃姓女駕駛不治。（嘉義地檢署提供）

經營娛樂生意的蘇姓男子疑似酒後開BMW名車於7月27日清晨5時許，在嘉164線23公里處，與黃姓婦人開自小客車相撞，黃婦送醫急救後傷重不治，民雄警分局調查發現案發時蘇父穿白色衣服，兒子穿深色衣服，才揪出父親叫兒子頂罪。

民雄警分局處理這起疑似酒駕撞死人的案件，由嘉義地檢署檢察官張建相驗黃姓死者的死因，檢警相驗發現自稱肇事20歲蘇姓男子無外傷，不像開車撞死人的反應，遂指揮民雄分局組成專案小組調查。

經調閱相關監視畫面及訪視附近民眾，發現案發當時肇事者穿白色衣物，自稱肇事的蘇男穿深色衣物差很大，才追查出肇事的46歲蘇父打電話叫兒子出面頂替，於8月11日傳喚蘇父等4人訊問。

檢察官訊問蘇父等4人，蘇父自承平常到店裡與會客人喝酒聊天，案發當天從店裡出來後開車返家，肇事後請兒子頂替，檢察官認為雖坦承部分犯行，但供詞避重就輕，其涉犯刑法第185條之3第2項酒後駕車致死罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其子飭回。

(中時 )