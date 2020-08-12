凡事只怕豬隊友扯後腿！一名男網友在網上發文分享經歷，他表示，老婆懷胎十月即將臨盆，日前半夜陪產，順利接生後在等待老婆回病房前，護士端了一碗蛋清湯給他，他天真的大讚醫院服務周到還光速嗑光，結果文一發出，網友嚇的說：「你慘了！」

這名男網友在《爆廢公社》發文分享在陪老婆臨盆時遇上的暖心故事，他原文寫道：「現在的婦產科真的很貼心，半夜老婆生產護士給了我一碗蛋湯也沒說什麼，我想了想應該是怕我半夜陪產肚子餓所以給我暖暖胃的。為了不辜負人家的好心立馬吃光一點都不剩，享用完後整個胃都暖了緊張的心情也平復了，等等老婆出來一定要跟她說說醫院的貼心舉動！」

男網友天真地將婦產科護士遞上的湯一口喝光，還上網分享暖心故事。結果網友竟揭事實說：「這是要給產婦吃的啦！」劇情急轉直下，原來這位老公搞錯護士的好意，誤把要給產婦補充體力的蛋湯喝掉，還以為是醫院服務。

其他網友還來看笑話湊熱鬧留言說：「又不是你生小孩XD」、「你可以跟我老公結拜了......」、「你小孩的生日會變成你的忌日...」「吃飽了，樓主可以準備上路了。哈哈哈」、「你老婆站在你後面，現在很火」、「樓主還健在嗎？」。據了解，媽媽在產後身體相當虛弱，且飲食需嚴重控管；加上產後體力消耗大，若喝不加任何調味料的熱蛋湯，不僅能止餓更能為幫助恢復健康。

(中時新聞網)