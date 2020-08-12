「台灣國際智慧能源周(Energy Taiwan)」將於2020年10月14日至16日在台北南港展覽1館展出，匯聚「太陽光電」、「風力能源」、「氫能與燃料電池」及「智慧儲能」4大主題，預計吸引萬名國內外產業買主觀展採購。展覽期間配合多場專業研討會，打造全臺唯一B2B再生能源產業生態系。

全球科技大廠如Facebook、Google、蘋果、微軟等，為響應RE100國際再生能源倡議組織的計畫，預計於2050達成100%再生能源使用，台灣半導體龍頭大廠台積電亦有參與，可見能源轉型為全球共同目標，台灣亦不落人後，政府宣布六大核心戰略產業，積極推動能源轉型，以太陽能及風能為首，強化台灣「展綠」政策，將臺灣打造成「亞洲綠能發展中心」，本年度「再生能源周」再次與「智慧能源周」聯合展出，各縣市政府展示再生能源在地建置的發展與成果。

外貿協會表示，2020年「台灣國際智慧能源周」聚焦「太陽光電」、「風力能源」、「氫能與燃料電池」及「智慧儲能」四大主軸，展出企業包含力暘、元晶、茂迪、友達、有成、系統電子、大亞集團、車王電子、上緯新能源、沃旭、安能亞太、哥本哈根基礎建設基金及海龍離岸風電計畫，擁有最完整的能源產業鏈。

(時報資訊)