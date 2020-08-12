被視為治療新冠肺炎的有效藥物「瑞德西韋」，原寄望7月前有1000人次藥品可進口台灣，但衛福部食藥署證實搶藥失利，至今尚未輸入。由於「法匹拉韋」抑制病毒的機制與歐盟唯一批准用藥「瑞德西韋」相似，法人認為將成為受台灣市場矚目的防疫曙光，中化生(1762)即時成功完成法匹拉韋生產，提㫒台灣自我防疫能力，未來富發展潛力。

全世界COVID-19疫情逐漸升溫，「法匹拉韋」抑制病毒的機制與歐盟唯一批准用藥瑞德西韋相似，全球各國也加速通過使用「法匹拉韋」對抗新冠肺炎的審批，包括加拿大、蘇聯、印度、埃及已通過，另有義大利、墨西哥、巴西、土耳其等28個國家正在加速審批，期能早日應付不可控之疫情。

關於此項技術在台灣的發展，本土代理商也提前佈署，技轉並委託中化生(1762)成功生產出法匹拉韋20多公斤，將可以大量商業化生產供應該代理商滿足台灣及其全球佈局之需，法人認為潛在獲利無窮，中化生(1762)也創下H1獲利歷史新高，下半年因「法匹拉韋」之市場需求，可望延續亮眼表現。

(中時新聞網)