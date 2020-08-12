三倍券上路，北市推出敬老卡綁三倍券可「花3000補3000」，台北市長柯文哲12日出席「數位行動產業高峰會」致詞時指出，全台領三倍實體券有87％，但北市用敬老卡綁三倍券的老人有40％，當年取消北市重陽敬老金1500元，強迫老人每個月用480點敬老卡，「這是犧牲15％民調換來的」，如今終於看到效果。

柯文哲表示，敬老卡做三倍券佳值得老人有40％，其中當然有包括將近10幾％沒去領，因為有的長輩臥病在床、沒用到敬老卡，不過這也是很大的社會革。

柯說，高中職生的學生卡也有綁三倍券，他之所以選高中職，是因大學不是他管，小學生要執行無現金交易也不太容易，如今25％高中職生有用悠游付及一卡一付，並讓他們用悠遊付綁三倍券，一樣是「花3000補3000」。

「要藉由北一女的無現金交易成功，推廣到全台！」柯坦言，明星學校使用悠遊付的比例較高，排名後面的學校使用較低，所以他要花3個月在北一女實行「點餐、自動販賣機都變無現金交易」，正如火如荼進行中，下個月起，整個北一女就完全無現金交易，繳電費、班費什麼費都悠遊付。

另外，柯也說，市府花2年多時間，將北市236個國小、國中、高中做到全校有光纖網路Wi-Fi，國小3年級全都有iPad，教室全都有85吋觸控螢幕，這花了北市19億元。針對北市蓋2萬戶社會住宅，柯說要打造成「智慧社宅」，要多加3至5％預算

他還提到，北市1年採購預算有1700億元，透過政府採購可帶動台灣很多相關產業，現在全台用電子發票，北市比率最高，這是花了3年以上時間「由內而外、由公到私」，北市提供實驗場域，讓企業做使用，只是現在「落地率」很低，讓他慢慢發現，「不是要你生產你要的東西，而是你要生產市場需要的東西」。

此次高峰會，國發會主委龔明鑫也有出席，柯在登場時遭媒體包圍，針對媒體提問「美國衛福部長阿札爾來台沒談妥新冠肺炎疫苗的購買合作，是否等於白來？」柯長嘆一聲「唉！」並說「下次餵食鯊魚再講！」

(中時 )