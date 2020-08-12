時力前主席徐永明因SOGO涉貪案，日前遭檢調搜出家中的300萬。徐表示是向「學長」中央部會首長借款，而有媒體指出就是交通部長林佳龍。時力立委邱顯智回應，這個事情要問當事人。

邱顯智及時力基隆市議員陳薇仲今日於立院黨團辦公室召開記者會表示，前瞻基礎建設計畫中的基隆輕軌，其規劃過程缺乏需求調查及政策溝通、說明等缺失，交通部應負起責任。

邱顯智說，有關徐永明聲稱借款300萬是為了處理黨務資金缺口，這是黨務的問題，對細節並不清楚，且涉及到偵查不公開，也不宜說明。

媒體提問，邱顯智已表態不選時力黨主席，黃國昌據了解也不會選，若由年輕人擔任，是否會又遇到黨務經費不足問題？邱顯智回應，目前有許多年輕黨公職有意參選決策委員，而信賴感很重要，要靠更多人參與累積，也不擔心無人爭取黨主席，總會有年輕人出來做。

邱顯智表示，時力選委會將由時力新竹縣議員連郁婷擔任召集人，預計近日就會公布改選期程，將在3周內改選並由決策委員推舉出黨主席，其任務也包括財務透明。

邱顯智也針對媒體提問指出，時力一直以來都持續被檢驗，社會對時力有很深的期待，所以「像國民黨貪汙根本不會有人討論」。希望能提出改造方案，找回人民對時力的信賴。

(中時 )