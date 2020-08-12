有「雨都」之稱的基隆，總讓人有「很容易下雨」的刻板印象，有網友好奇在PTT詢問「住基隆有什麼好處？」不料有在地人透露，基隆常被一般人忽略的3大必勝優點；此外，還有一樣隱藏版「好康」，竟然是全台冠軍，最令人意外。

網友詢問「住基隆有什麼好處？」（圖／截自PTT）

原PO在PTT以「住基隆有什麼好處？」為題發文「基隆人或長期住在基隆的人，可以說看看住在基隆有那些好處嗎？」發文一出，許多在地人點出，「房價便宜」、「小吃眾多」、「離台北不遠」是住基隆的3大必勝優點。

一般人對基隆的印象大多是「去廟口很近」、「東西很好吃」，還有人認為「去海邊很方便」、「北海岸風景很美」；也有人點出「路很小」、「港口很臭」、「衣服容易發霉」等缺點。最令人意外的是，有內行人透露「基商美女多，全國排名前5」、「全台灣正妹比例最高的地方」，大讚：「其實挺不錯」，讓基隆的隱藏版「好康」意外曝光。

(中時新聞網)