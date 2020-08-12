34歲郭姓男子去年8月酒後開車上路，撞死過馬路的82歲廖姓老翁，員警對他酒測時，酒精濃度竟高達每公升0.76毫克，涉犯酒駕致人於死罪。台北地院考量郭男自首，與廖翁家屬以130萬元和解，判郭男2年徒刑，緩刑5年，可上訴。

郭男2019年8月16日凌晨2時許，在他任職的撞球館飲用啤酒8罐後，貪圖方便仍開車回家，清晨5時許行經新北市新店區中正路與280巷口時，見廖翁闖紅燈過馬路，當場閃避不及撞上，致廖翁頭、胸部重傷，經急救後仍因神經性休克死亡。

檢警查出，廖翁本來是心疼老伴身體不舒服，才會早起出門幫忙買東西，並替妻子掛號，沒想到才一出門，夫妻倆天人永隔；郭男肇事時，酒測值則高達0.76毫克，後遭檢方依酒駕致人於死起訴。

合議庭認為，廖翁雖然闖紅燈，但當天天候晴、路面乾燥無障礙物，視距良好，郭男應能夠及時反應，但因酒駕注意力、反應能力降低，導致本件車禍，確有過失。

合議庭考量，郭男肇事後向前來處理的員警自首，積極聯繫死者家屬表達歉意，並同意在汽車強制險外，再分期賠償130萬元給死者家屬，達成調解，故依法減刑，判郭男2年徒刑，緩刑5年。

(中時 )