針對監察院長陳菊上任後即任用5位前高雄市府人馬，佔滿機要缺，國民黨今天質疑，陳菊身為監督行政體系的監察院首長，一上任就傷害了監察院公正、公平、客觀的形象，濫權酬庸安插自己人，以增加宣傳而增用幕僚，更證實陳菊不適任、不適格，監察院應公布5位機要的薪資，陳菊增聘機要多花人民多少公帑？

國民黨說，陳菊自稱要當末代監察院長，任用機要卻迥異於過往院長的慣例，張博雅時期才任用1位機位，陳菊卻用滿5位，令人質疑為何陳菊的業務量需要5倍的機要人力？顯然是急著安插酬庸自己人馬，讓人難以苟同。

國民黨抨擊說，監察院宣稱為讓監察院和外界有更多互動，處理對外宣傳及新聞的業務量大增，需要額外的幕僚協助處理。但監察院的職權是接受人民陳情，並行使糾正、彈劾、糾舉、審計等監察權，並非為政府擦脂抹粉、宣揚政績的單位，陳菊根本搞錯方向，將監察院當做政府大內宣的機構。陳菊雖然宣稱退出民進黨，卻仍保有政黨思維，大內宣的手法如出一轍，證實國民黨當時反對陳菊擔任監察院長是正確的訴求，陳菊根本不適任、不適格。

國民黨強調，根據國民黨最新民調顯示，超過6成民眾痛恨派系酬庸、獨厚自家人的作法，更不認同政府花大錢購買媒體的作為，但陳菊剛上任就將濫權酬庸搬到監察院，不僅增加對外宣傳的業務，也擴增機要的任用，完全背離民意，國民黨要求監察院應該公布五位機要的薪資金額，陳菊增加機要的任用是多花了人民多少的公帑？對社會大眾做清楚明白的交代。

(中時 )