美國衛生部長阿札爾接受媒體專訪時坦言，發音口誤，並說相信總統蔡英文不會覺得被冒犯。前副總統陳建仁今天出席天主教靈醫會澎湖惠民醫院重建記者會時表示，相信蔡英文不會在意，她也瞭解阿札爾的善意，「一點都沒有覺得很奇怪」，瞭解拼音方式的困難，「蔡總統一點都不在意」。

媒體詢問昨天與阿札爾閉門午宴，陳建仁提及，阿札爾對台灣的COVID-19的防疫措施有很多讚賞，希望能夠更加瞭解台灣的防疫措施，希望用在美國防疫上的措施，也對疫苗研發、疫苗供應上有很多的討論，期待能對亞洲或全球的衛生能夠有更好的促進工作。

至於傳出俄羅斯已要全民接種疫苗，陳建仁說，俄羅斯的疫苗才正要進入3期實驗，台灣的疫苗公司預計在8月底進入臨床1期實驗，「相信不久台灣的廠商會有很好的成果」，如果國外有很好的藥物、疫苗，台灣也能夠盡早採購，讓第一線醫療、防疫、高風險人員盡早接種。

有媒體詢問口罩的存量問題，陳建仁指出，政府對口罩的配給目前仍在徵用中，只要遵循指揮中心的指示，大家不要恐慌，就能得到充分口罩的供應。

(中時 )