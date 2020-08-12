協助投資人找到新台灣之光，國泰金控由子公司國泰證券、國泰期貨與臺北大學合作，嘗試建置台灣本土的ESG報告資料庫，國泰金總經理李長庚表示，即先找100～300家國內上市櫃公司的ESG報告，作系統性整理，讓投資人未來可以方便尋找及閱讀，有利機構投資人找到台灣ESG作得好的永續企業來投資。

永續投資或ESG責任投資逐漸成機構投資者的顯學，李長庚表示，國泰集團每年花費許多資金購買國外企業的ESG資料庫，作責任投資時的參考，但台灣企業不乏ESG作得很好、很努力的公司，卻因為沒有本土的資料庫，或不了解國際ESG揭露方式，錯失了被國際看見的機會。

國泰金除了在投資面落實責任投資外，李長庚說，也從國泰證券、國泰期貨等Sell side（賣方角度）去評估臺灣企業ESG表現，建置本土資料庫，讓投資人查詢時可降低成本，而國內好的企業ESG報告，也能讓國際上看得到。

李長庚直言，推動永續經營、ESG等「很大的關鍵是資訊揭露」，金管會近年在推動企業永續經營時，也是強調資訊揭露，若國內所有公司都遵循同國際標準作資訊揭露，機構投資人在作責任投資時要計算各企業的碳足跡、環保、社會責任時就會越清楚、越方便，投資者也會比較容易挑選ESG投資組合。

作好ESG資訊揭露，不止是爭取資金投資、爭取銀行放款，李長庚說，國內不少是國外大型企業的供應鏈，例如要爭取成為蘋果供應鏈，本身就要揭露ESG的相關資訊，要有完整資訊，才能爭取進入相關供應鏈，國內有很多中小企業其實在揭露相關資訊上，對國際趨勢、有哪些國際揭露管道等不清楚，可能作了很大的努力、ESG作得很好，卻沒有被國際間看見。

所以國泰金由國泰證券、國泰期貨先與臺北大學合作，建構ESG報告資料庫，也建議相關推動永續經營的組織，建構簡式申報平台，李長庚說，大家一起努力，讓台灣企業的ESG報告能被更多人看見。

(工商 )