除了黑天鵝、灰犀牛，還可能有綠天鵝來干擾市場？國泰金控總經理李長庚強調，綠天鵝即形容氣候變遷帶來的環境與經濟衝擊，這是「一定會發生的」，也是現在正在發生的，但卻可以透過企業、全人類的作為去翻轉、延後，國泰金在建構相關模型，希望能提早計算出綠天鵝的影響，並提醒客戶或合作廠商注意風險、預作因應，將風險降到最低。

國際清算銀行（BIS）在2020年初用「黑天鵝（即極不可能發生，卻發生的重大事件）」的概念，創造出「綠天鵝」，來提醒全球注意氣候變遷可能影響系統性金融危機。

李長庚說若再不保護環境，綠天鵝其實是一定會出現的重大風險，例如今年已看見的大陸水患可能衝擊到三峽大壩潰堤，淹沒城市造成經濟重大損失；40度高溫造成戶外活動可能暫停，對經營戶外活動企業就有重大衝擊；大雨造成土石流，亦可能出現缺水，企業沒有水甚至都要停擺。

為了保護地球、避免綠天鵝出現，李長庚說越來越多企業投入，甚至越來越多龍頭企業開始因應氣候變遷，採取更極積的作為，如蘋果已宣布2030年要100％使用再生能源，包括其自身營運及所有供應鏈生產過程都要符合，台灣有這麼多蘋果供應鏈廠商，若在2030年無法100％運用再生能源生產蘋果商品，就可能被踢出供應鏈。

國泰金身為金融機構，李長庚說金融仍是極度競爭的產業，無法用自身力量去要求每一家企業客戶，但至少可以建置模型，檢視集團所有投資、放款，保險、不動產等會不會因氣候變遷產生虧損，出現財務衝擊，如對所有房貸的擔保品作風險測試，保護自己的資產外，也會去評估客戶的財務風險，可以預為因應。

李長庚指出，如國泰世華銀銀行即建置碳訂價模型，去估算企業會因碳價產生多大的財務衝擊，目前仍在測試階段，未來也有可能用以提醒企業客戶氣候變遷會出現的風險，讓國泰金除了保護自己的資產外，也保護放款與投資的對象，一起把氣候變遷可能產生的財務衝擊降到最低，也是一種共好機制。

(工商 )