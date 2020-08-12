（國泰金控總經理李長庚形容落實ESG責任投資，就如同裝防毒軟體，一定程度防範投資踩巨雷。圖／本報資料照片）

「大多數ESG作得好企業，長期投資績效也相對比較好！」國泰金控總經理李長庚強調國泰金落實ESG及責任投資，在國泰人壽、國泰產險、國泰投信等子公司投資、及國泰世華銀行放款時，依相關指標「嚴選」ESG佳的企業，從2014年成立責任投資至今，績效一年比一年好，且可減少「踩雷」，是極佳的「防毒軟體」。

企業社會責任強調ESG，即環境永續、社會責任、公司治理等，李長庚直言，ESG的關鍵在企業公司治理，重視環境保護、良好勞雇關係等，所以ESG作得好的企業，公司經營績效也不會太差，投資這樣的公司至少「投資風險降低」；投資是國泰的核心職能，要管理好客戶的錢，提高投資績效，也要透過投資讓環境永續、社會美好，所以國泰也透過投資關係，與被投資公司「議合」，協助這些公司重視ESG、揭露相關資訊，創造良性循環。

國際間亦越來越重視ESG責任投資，李長庚指出，如2020年第一季全球都受到新冠肺炎疫情影響，一般基金淨流出逾3,800億美元，在此同時ESG策略的基金反而淨流入411億美元，疫情會衝擊企業營運，投資者在這種不確定的環境中更會重視如何挑選好的投資標的，李長庚說：「ESG是一個大家越來越重視的投資框架」，若企業重視ESG，在受到外來環境或經濟重大衝擊時，仍是可受到投資人關注，得到資金的挹注。

李長庚表示，國泰自2014年就開始推動責任投資，內部從投資流程、投資審議的每一環節，都會注意落實ESG，投資部同仁會主動去關心要投資的公司在環境保護、勞工關係、公司治理等層面是否有不應當的作為，嚴格落實相關檢視後，可避掉很多有問題的公司，即避掉投資的下檔風險。

第二是從長期實證來看，重視ESG的公司，核心職能提升，創造長遠更高的價值，長期投資績效會更好，李長庚說國泰金全集團在責任投資上，各公司不管在國泰證券、國泰期貨等推薦客戶投資標的，或國壽、國泰產險、國泰投信等從投資者角度都越來越重視ESG，自2014年建構責任投資到現在，投資績效一年比一年好。

李長庚也說落實責任投資沒有最好，只有更好，必須年年提升，國壽是第一個簽署證交所機構投資人盡職治理守則，也是第一家發行盡職治理報告，證交所2019年發布機構投資人盡職治理守則較佳實務遵循名單，只有五家國內金融機構，國泰金子公司就占了三家，即國壽、國泰投信與國泰產險，國泰金不只會自我要求、繼續落實責任投資，亦會透過投資，協助國內被投資企業一起提升ESG，創造共好。

「議合」即是李長庚說責任投資中要往前走的重要一步，許多企業其實不清楚國際間ESG趨勢或如何揭露，國泰透過親自拜訪、議合，協助被投資企業，了解ESG的重要性與國際趨勢，甚至協助企業學習如何填寫國際相關問卷，國泰金是台灣唯一參與CDP碳排放揭露的金融機構，且鼓勵投資對象回覆CDP的氣候變遷、水資源、森林問卷，讓臺灣的議合成功率，去年在全球排名第九名，即不只自己好，還要陪著被投資公司一起符合國際標準。

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