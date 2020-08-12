受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全國各地方社福機構的民眾捐款與物資捐贈，大幅減少逾三成，華聯國際生技總經理林暐倫考量到疫情期間，多家位於偏鄉的社福機構，需要持續照顧弱勢兒童及老人，又面臨物資短缺的情況，規劃「環島防疫物資捐贈」旅程，全台走了1,000公里，將物資親送華山基金會、家扶基金會等20個偏鄉社福機構。

華聯國際生技總經理林暐倫12日表示，由於全國各地方社福機構，在新冠肺炎疫情期間，民眾捐款與物資捐贈，大幅減少超過三成，因多家位於偏鄉的社福機構，在面臨物資短缺的情況之下，又必需持續照顧弱勢兒童及老人，因此，華聯國際生技規劃「環島防疫物資捐贈」旅程。

林暐倫指出，從8月6日起至10日止，為期5天的「環島防疫物資捐贈」旅行，華聯國際生技公司籌備防疫物資，包括3D立體口罩、液滅菌消毒水、茶樹尤加利酒精乾洗手、日常衛生用品、白米等，總共捐贈數十萬元。

他說，受贈機構主要是華山基金會、家扶基金會、勵馨基金會、人安基金會、世光教養院等20間遍佈在各地偏鄉的社福機構，希望讓愛在疫情重創全球之際，能以台灣為出發點，繼續延續下去。

林暐倫表示，5天我們走了1,000公里，到過10個基金會站所，關懷20個站所，第一站屏東林邊，第二、三站則轉往台東，前往家扶中心及華山愛心站，雖然高溫酷暑，但，因5天行程，時間明顯不足，剩下的10站，則採取郵寄及捐款方式進行。

他說，華聯國際生技公司行善捐贈10餘年，每年固定捐贈物資、及捐款，給地方社福機構，在今年4月在疫情爆發、防疫物資最為短缺的時期，捐贈額溫槍200支及液滅菌 500ml 消毒水數百罐等防疫物資，讓華山基金會、台灣兒童家扶基金會、勵馨社福基金會，可以為地方弱勢老人及小孩做好足夠的防護。

林暐倫希望，透過大家的參與，可以讓社福團體，得到更細水長流的紓困，陪伴社福團體度過難關，繼續服務弱勢。

(工商 )