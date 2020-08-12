今年全球投資型態大轉變，台股電子交易占比連日攀升，富邦證券上半年線上開戶人數較去年同期成長約1.5倍。此外，富邦證舉辦「新戶成交禮」及「揪友分享禮」兩大活動，鼓勵投資新鮮人進入市場。

富邦證券「新戶成交禮」透過線上開戶服務首次開立富邦證券戶，成交一筆即可獲得200元超商商品卡，每月前150名加贈myVideo 30天豪華月租服務，台股交易累積達100萬元再加贈200元超商商品卡。

「揪友分享禮」則是富邦證券客戶分享專屬連結給未曾開過富邦證券帳戶的親友，親友透過專屬連結線上開戶成功，分享人即可獲得LINE POINTS 200點，成功分享第51名起，每增加一名再加贈分享人LINE POINTS 50點。

此外，富邦證提供投資人免臨櫃加開銀行戶，只要透過24小時皆可使用的「快速線上開戶」系統，上傳證件後於流程中選擇「資金管理帳戶」，設定好出入金銀行及簽署契約，5分鐘就能完成線上申請，投資人可以輕鬆開戶掌握投資契機，隨時隨地享受嶄新及便捷的開戶體驗。

富邦證券更於今年4月啟動電子戶密碼補發功能，投資人可輕鬆搭配富邦證券智能客服詳細解說申辦流程，若密碼被鎖住或線上開戶完成後超過30天未點擊OTP密碼函，免臨櫃即可簡單三步驟線上申請補發。

疫情影響全球金融結構震盪加劇，富邦證券提供追求穩定的投資人，不需考慮進場時間點，就可用定期定額小額理財的方式進入證券市場，即日起至9月30日，富邦證推出「幸福理財搶先機」活動，首次扣款定期定額ETF滿3,000元，即享LINE Points 100點，每成功扣款一次就可以獲得「任天堂Switch遊戲機」抽獎機會。

同時，活動網站更定期揭露富邦證券熱門五檔ETF，值得關注的是，去年發行的富邦公司治理ETF基金熱度不減，顯示ESG永續觀念備受投資人關注。

(工商 )