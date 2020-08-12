截至午間收盤，滬指報3,273.75點，跌1.99％，失守3,300點，深成指報13,070.44點，跌2.94％，創業板指報2,588.53點，跌3.73％。

從盤面上看，機場航運板塊逆勢上漲，黃金、生物疫苗、中船系、國防軍工等板塊大跌；北上資金半日淨流出逾人民幣10億元。

(工商 )

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