陸股開低走低 深成指午盤重挫近3％ 11:522020/08/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 截至午間收盤，滬指報3,273.75點，跌1.99％，失守3,300點，深成指報13,070.44點，跌2.94％，創業板指報2,588.53點，跌3.73％。 從盤面上看，機場航運板塊逆勢上漲，黃金、生物疫苗、中船系、國防軍工等板塊大跌；北上資金半日淨流出逾人民幣10億元。 (工商 ) #陸股 #午盤 #重挫近 #午間 #收盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際金融》景氣股揚眉吐氣 歐股大漲1.68％ 09:092020/08/12 財經 《水泥股》台泥H2展望佳 多頭不領情股價跌逾1.5％ 10:342020/08/12 財經 陸股三大指數開盤漲跌不一 深成指開盤微跌0.21％ 10:102020/08/12 財經 阿水講股／股市阿水：外資先入袋 不宜猜多空 08:512020/08/12 財經 《美股》1股拆為5股 特斯拉盤後漲逾7％ 09:262020/08/12 財經 《美股掃瞄》新紓困案陷僵局 標普500、道指連7漲止步 08:352020/08/12 財經 《半導體》ADR走跌 台積電回探420元 10:512020/08/12 財經 賣壓出籠 台指期跌逾百點 04:102020/08/12 證券．權證 港股小幅開低 恒指開盤跌22點 10:222020/08/12 財經 資金回籠 A股基金績效亮眼 04:102020/08/12 投資理財 財經熱門新聞 7年最慘！金價遭追殺 背後兇手抓到了 - 財經 遭台積電斷貨 華為CEO自爆最大敗筆 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 大同經營權大戰 市場派王光祥被斷頭近1.1萬張 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。