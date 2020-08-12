花蓮縣文化局與慈濟基金會共同主辦「優人神鼓 金剛心 戶外公演」活動，縣長徐榛蔚（右四）與慈濟功德會副執行長張濟陀（左五）邀請民眾一同在星光下享受鼓聲。（花蓮文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

優人神鼓享譽國際，多次在海外知名藝術節演出，花蓮縣文化局與慈濟基金會共同主辦「優人神鼓 金剛心 戶外公演」活動，將於8月29日在花蓮慈濟園區靜思堂廣場舉行，藉震撼天際的鼓聲及融合武術的舞蹈，在悠揚梵音樂曲下，傳達動中有靜、靜中有動的境界，展現高水準藝術表演。

優人神鼓創立於1988年，30年來以老泉山為家，並於山林間訓練、創作和生活，孕育一系列堅毅質樸作品，廣受國際邀請演出。2019年8月因大火燒掉整棟排練場，包含貴重樂器、道具，團員仍堅持在山中排練，並重新審視人與自然的關係。

花蓮縣長徐榛蔚表示，優人神鼓是知名的國際級表演團體，曾到巴黎夏日藝術節、日本愛知萬國博覽會、美國紐約下一波藝術節等地巡演；感謝慈濟基金會攜手縣府邀請優人神鼓來到花蓮演出，鄉親無需舟車勞頓，即可觀賞國際級演出。

《金剛心》曾獲第一屆台新藝術獎—表演藝術類首獎，以水入水，以光入光；以空取空，以金剛取金剛的表演形態，結合戲劇、舞蹈、樂曲、擊鼓、武術、吟唱和其他劇場外元素，展現充滿精神內在，卻也引人入勝的美好演出。

慈濟功德會副執行長張濟陀表示，透過在靜思堂前所佈置簡潔樸素的舞台，呈現優人神鼓如何將視覺、聽覺融入表演中，藉富整體性的表演藝術，傳達「金剛心」動中有靜、靜中有動的境界；在全球疫情籠罩之際，也期望透過公演，將正念傳遞出去，並由鼓聲為民眾帶來正向力量。

活動當日，花蓮縣立體育館前與慈濟園區設置接駁專車，縣府建議民眾使用大眾運輸前往活動現場，紓緩車潮；另活動採實名制入場，民眾可於8月17日上午9點至花蓮靜思堂1樓門廳索票，電子及實體索票每人限取2張，花蓮市、吉安鄉及新城鄉外的民眾，可洽慈濟基金會人力資源處（0912412600＃4209），或上活動網址（https：／／bit.ly／2Ckun1q）索取門票。

(中時 )