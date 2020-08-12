大陸銀保監會10日發佈2020第二季度銀行業保險業主要監管指標資料，2020年上半年，商業銀行累計實現淨利潤1.0兆元（人民幣，下同），年減9.4％，平均資本利潤率為10.35％。商業銀行平均資產利潤率為0.83％，較上季末下降0.15個百分點。商業銀行淨利潤增速下降下滑，11日銀行股卻意外地普遍上漲，且12日繼續保持上漲趨勢，12日早盤上漲幅度較大的多為城商行。

新浪報導，第二季銀行保險業資料情況發佈後，就有多家券商開始唱多銀行股。比如，國泰君安策略團隊認為，在上半年為實體經濟減負紓困的過程中，應該說銀行利潤的下降，完全是市場意料中的事情。

該團隊認為，目前市場對銀行的悲觀預期已經反應的比較充分。作為順週期的重要代表，又兼具低估值特徵的銀行板塊，正處在佈局良機。

國泰君安認為，銀行股被低估，主要是兩個因素，一是對資產品質的擔憂，認為銀行沒有充分披露壞賬，或部分貸款不能如期償還；二是國常會明確提出推動金融系統全年合理讓利1.5兆元，進一步加劇了市場對銀行行業的擔憂。

(旺報 )