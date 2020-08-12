名醫江守山7年前從新光醫院被迫離職，他提起確認僱傭存在的民事訴訟，台灣高等法院維持一審判決，認定江假造44名病患的病歷、開立檢查醫囑，江男已違反醫師法等規定且情節重大，醫院可以終止僱傭契約，判江守山敗訴。可上訴。

江主張，他從1992年起受僱於新光醫院擔任專任主治醫師，不料院方在2013年10月3日通知他，依院內醫師醫療品質審議小組會議決議，要求他在3日內自動請辭，逾期將終止與他的聘約關係。

他認為，自己沒有院方指控為44位病患看診，卻製作病歷、開立檢查醫囑，違反醫師法的情事，且院內的會議程序有重大瑕疵，顯然無效，終止僱傭契約也不符比例原則及解僱最後手段性原則，請求法院確認兩造間僱傭關係存在。

高院認為，江的助理用任職在江所經營之國際機能食品股份有限公司44位員工的健保卡進行集體掛號，江守山明知44位病患多數人實際上未至他的門診就診，竟分別製作該44名病患之病歷、開立檢查醫囑，已違反醫師法規定。

合議庭表示，江守山的行為將導致健保資源遭無端浪費，並可能使新光醫院遭全民健康保險局停約或受罰鍰處分，其違反醫師法等規定之情節重大，院方可終止兩造間之僱傭契約，且未違反比例原則及解僱最後手段性原則。

(中時 )