利拉德今天轟進61分，連續兩場比賽攻下超過50分寫下隊史紀錄，本季第3次單場得分破60分，成為繼「大帥」張伯倫之後，NBA史上第二人。

今天拓荒者與獨行俠之戰堪稱是史詩級的戰役，也是利拉德成為神人的重要一戰。利拉德32投17中，飆進9個三分球，本季第6次單場得分破50分，超越哈登獨居聯盟第一。

這場比賽也利拉德生涯第11次砍下50+，超越「天勾」賈霸，追平艾弗森，排名史上第八，更是

利拉德連續兩場比賽50+，寫下了隊史紀錄。

此外，這是利拉德本季第3次得分60+，成為NBA史上第二人。張伯倫曾在1961-62賽季15次得分超過60分，1962-63賽季又有9次壯舉，相隔57年之後才再次出現利拉德有這樣的神人級演出。

利拉德單場61分平了個人生涯最佳，生涯3次得分超過60分，僅次於張伯倫、布萊恩、喬丹大帝、哈登以及貝勒之後，NBA史上第六人。

(中時 )