七期新市政中心再爆驚人土地交易！繼興富發以單價350萬元購入大遠百旁角地，改寫土地交易天花板價格，桃園豪宅王中悦建設近日也跟進搶地，以總價26.78億元買下市政北七路逾千坪精華素地、換算單坪255萬元，市場推估「未來推案單價將破7字頭」。

今年截至目前，七期土地成交總額達199.74億元，尤以新市政中心最熱絡，最新一筆交易為中悦建設買進市政北七路及惠中二街、惠中三街3塊新七土地，合併總面積達1050坪，總價26.78億元、單價255萬元。

長年在桃園打造指標豪宅地中悦建設，原預計年底於台灣大道推出在台中的首件豪宅案，並攜手操刀台北知名豪宅「文華苑」的HLA國際設計團隊，進軍七期國際建築一席，如今再傳搶下七期精華地，更添話題性。

針對該土地交易，住商不動產南屯店協理黃權銘分析，七期破千坪素地近乎絕版，該土地更具備罕見三面臨路優勢，後續開發可期，目前周邊指標豪宅如「大陸宝格」、「寶輝秋紅谷」均價皆站穩6字頭，而最新實價揭露，「寶璽天睿」28樓戶成交單價68.2萬元，拉升社區均價達67.2萬元，預估未來七期豪宅市場可望突破7字頭。

北部建商於市政北七路土地交易一覽

看準台中未來發展性及可開發土地完整，不少北部建商紛紛南下獵地，以七期來看，光是市政北七路就有大陸、興富發、中悦相繼插旗，其中，興富發於市政北七路、惠中路口近千坪土地，預告規劃超過60層複合式商用大樓，將成台中最高建物。

大陸建設繼「中信金控台中金融大樓」找來西班牙建築團隊EMBT規劃，「宝格」、「丽格」兩案由義大利國寶建築大師Antonio Citterio打造其全球唯一的超高層住宅系列作品後，計畫明年於惠中一街口推出第4件作品，已找來國際建築建築團隊密切規劃中，總銷約60億元，坪數為48~75坪，將在台中打造全台唯一的國際建築街廓，並改寫台中建築天際線。

台中建築經營協會理事長邱名仕指出，現階段七期開發漸達飽和，精華區段可開發土地越來越稀有，備受關注的包括夏綠地園道旁最後2塊未開發土地，分別為新光集團、由鉅建設持有，不僅土地價格上看400萬元，業界更估未來新案價格有機會挑戰百萬大關，可預見台中豪宅市場將再掀高潮。

(中時新聞網)