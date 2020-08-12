大同經營權延長賽現在進入關鍵時刻，雙方廝殺到彼此進入斷頭賽，繼市場傳出大同董事長林郭文艷斷頭後，大同市場派、三圓建設董事長王光祥也驚傳斷頭，市場統計，截至前天（10日）王光祥已斷頭將近1.1萬張。

大同經營權之戰熱戰方酣，雙方受限延長賽仍未停的情況下，公司派、市場派紛紛傳出斷頭消息，券商統計，代表市場派的羅得前天已經自行轉帳2900張股票，明顯已被斷頭。

除了羅得之外，三圓旗下的三雅也自行拍賣8080張，總計王光祥持股的羅得和三雅已被斷頭1萬980張，券商透露，觀察羅得和三雅還質押了22萬2574張持股，如果股價再持續走跌，恐怕王光祥不是得再補錢，就是要準備斷頭。

市場派岌岌可危的不只是王光祥一派，同為王光祥盟友的台商鄭文逸也傳出危及，券商統計，鄭文逸所掌握的個人及家人鄭佳佳、新大同、欣同等持股也有14萬479張設質，情勢也相當不妙。

上週二（4日）大同董事長林郭文艷也轉讓持股6300張，引起外界譁然，大同後來才證實，林郭文艷轉讓持股是因為「質押賣出」，使得林郭持股被質權人在市場賣出，換句話說也就是慘遭斷頭。

市場人士分析，由於大同股價持續重挫，外資持續大賣大同股票，不僅讓林郭持股遭斷頭，也讓市場派跌破手上持股成本，前天才會連市場派都一起斷頭，雙方皆備感壓力。

▲大同經營權開打延長賽，外資持續大賣大同持股，讓股價重挫。

為搶救大同經營權，面對金管會裁處大同不得再自辦股務，市場近日又盛傳，經濟部可能會同意市場派舉行臨時股東會，大同再度自救，大同也同步發布重訊，昨天委請律師向臺北高等行政法院，提出聲請行政訴訟停止執行。

此外，大同產業工會也發起到經濟部陳清抗議活動，以「先認定，再比賽；先查中資，再考慮臨股會」為訴求，希望能保住經營權。

觀察外資動向，從7月20日起連續17個交易日，摩根大通、美林、台灣摩根士丹利等外資持續大賣大同，累積賣出16萬8340張，外資持股也從40.55％驟降到33.36％。

(中時新聞網)