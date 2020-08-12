立委爆發集體收賄案，民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明等人遭收押禁見，前時代力量立委徐永明則使80萬元交保候傳。對此，立法院副院長蔡其昌今接受電台專訪表示，時力這次受傷最重，因為過去時力都用高道德標檢視他人，如今捲入涉賄案讓社會認為標準不一。

蔡其昌指出，過去只要別人摸到一點邊，時力就會排山倒海批判、修理，批判別人那麼大聲，現在發生事情聲音卻很小，當一個政黨把道德標準拉到跟神一樣高，不是不可以，但當自己發生事情，別人也會用高道德標準來檢驗。

去年屏東立委選舉紛擾，民進黨高層因蘇震清被指控涉入誠材案，打算不打蘇震清放入不分區立委名單，蘇得知氣得跳腳，揚言不排除脫黨參選，經黨中央協調改由莊瑞雄排入不分區名單，由蘇震清參選屏南選區。

蔡其昌表示，當時決策會不知道有後面的實情，坊間或媒體都會建立一定的標準，但政黨運作必須要有制度，不然會流於鬥爭，當時蘇跟黨解釋誠美材案絕對沒問題，因此黨制度沒有要處理，也沒辦法處理；現在爆發涉賄案，民進黨章規定有標準制度，像是廉政會停權蘇震清3年，透過制度去處理問題。

提及當初提名過程，蔡其昌說，因黨主席有提名不分區的權利，時任黨主席卓榮泰堅持不將蘇放入不分區名單，認為未來會引起很多社會爭議，但民進黨規章沒有限制，支持蘇的人認為要照制度走，不能因為媒體報導就影響提名，後來折衷請莊瑞雄委員去不分區，蘇震清去參選莊瑞雄的屏南選區。

蔡其昌透露，蘇震清涉賄案讓蔡英文總統很生氣，除說重話要「升官發財的人請走別路」自從事件爆發後，「我最近看到她臉都很臭」。

(中時 )