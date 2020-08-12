20200708中天新聞 噁心！ 光頭男火車站旁「猥褻機車」 民眾傻眼

機車對某些人來說具有致命吸引力？機車遭人「猥褻」新聞不時傳出，現在又有網友在臉書貼出影片，男子不但對安全帽聞了又聞，還脫下短褲，只穿著內褲趴上機車坐墊「前後運動」，看了真的相當令人不「蘇湖」。警方看到影片主動偵辦，內褲男被依公然猥褺罪嫌函送法辦。

有網友昨（11日）在臉書「我是頭份人」PO出1段影片，影片中只見一名穿著黑色背心、短褲男子，走向一台黃色機車，先是拿起粉紅色安全帽聞了又聞，接著男子戴上安全帽、脫下短褲，趴上機車坐墊進行「前後運動」。

PO文網友憤怒表示：「喂！你屌，山下里注意此人，搞我妹摩托車！」。據聯合新聞網報導，頭份分局網路巡邏看到這段影片主動偵辦，查出31歲徐姓男子涉案，持有身心障礙證明的徐男昨晚到案供稱，不認識機車車主，見附近沒人，臨時起意做這件事。

上個月也有網友在臉書社團《新竹爆料公社》貼出猥褻機車影片，指出新竹火車站附近，一名「大肚光頭眼鏡男」在光天化日之下，不顧身邊人來人往，對著停在巷子內的機車「前進突刺再突刺」，而且還會換「對象」、「變化體位」，比頭份短褲男的行為還誇張。

(中時新聞網)