雖然距離大選僅剩3個月、但全國民調仍落後對手民主黨拜登的川普，再次指控拜登對陸軟弱立場，先前不僅稱若拜登當選「大陸將擁有美國」，更於11日宣稱，如果他輸了，「全美國人都要去學中文了」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普11日接受美國保守派電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）專訪時，表示若他選輸了大陸將擁有美國，「你們都要去學說中文了，你會想知道真相的」，為川普最新抨擊拜登軟弱的發言。

不過，關於川普稱萬一落選美國人都要逼著去學中文，有網友稱川普外孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner）幼年早就在學中文，唱中文兒歌、背古詩與《三字經》的影片還在微博上爆紅，「難道川普當時早就預料到會落選嗎」？

有網友稱川普外孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner）幼年早就在學中文，唱中文兒歌、背古詩與《三字經》的影片還在微博上爆紅，「難道川普當時早就預料到會連任落選嗎」？

另外，自新冠疫情在美國轉惡化以來，川普對陸態度趨硬，大力抨擊北京在疫情早期疏忽防範且隱瞞疫情資訊，而如今他也表明與習近平之間的個人關係已生變，已有時段未與他聯絡。川普政府同時也採取一系列行動，如本周派遣美國官員赴台訪問，但也可能與陸關係更陷入緊繃。

不過，雖然川普政府對陸施壓增強，但川普本人多次拒絕在公開場合上譴責大陸許多挑釁行為，例如對於前任白宮國家安全顧問波頓稱川普支持大陸繼續蓋維吾爾集中營，川普在訪談中並未譴責北京的行為，反而砲火集中在抨擊波頓一切都是造假的。

另外關於近期香港國安法相關問題，有別於行政部門譴責侵害人權，川普更注意香港形勢對美國的潛在好處。川普在接受福斯體育電台專訪時表示，香港賺了很多錢，「這些錢本來可以在紐約證交所和我們偉大的交易所賺到，我們給予巨大的激勵，讓我們付出巨大代價維持香港生存與發展；而我們現在所做一切都結束了，我們會賺更多的錢...因為他們沒有競爭力了」川普所指為美國已取消香港特殊待遇地位。

(中時新聞網)