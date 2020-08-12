前總統馬英九10日表示大陸一旦攻台，戰略就是「首戰即終戰」，讓台灣根本沒有機會等美軍支援，且現在美軍不可能來。對此，國民黨立委吳斯懷今表示，美國至今未承諾派軍援台，馬英九是善意提醒國家領導人「慎戰」的格局。

吳斯懷質疑美台關係是「假升溫」，口惠實不至，美國貿易代表否決台灣與台簽署FTA，美軍環太平洋軍演，國軍仍未獲邀參加，美國衛生部長訪台，未允諾優先提供疫苗，大陸攻台戰略是「首戰即終戰」，而美國至今未承諾派軍援台。

美國參議院7月通過「2021財政年度國防授權法」，國會意見建議邀請台灣參與兩年一度的環太平洋軍演（ RIMPAC ），吳斯懷指出，參議院的國會意見，只是建議並沒有約束力，邀請台灣參加與否要考慮美國國家利益，國防部只能繼續說場面話。

吳斯懷表示，國家安全不能依賴外援，國防部秉持國防必須靠自己，自己的國家自己救的精神，持續透過聯合情監偵作為，以及國軍官兵的勤訓精練，以達捍衛國家安全的重責大任。

對於馬英九說共軍侵台「首戰即終戰」，吳斯懷說，馬英九當過八年總統，是要呼籲蔡英文，「一個做總統的人，不應該告訴我們同胞可以撐幾天，而是要告訴同胞，我可以讓戰爭不發生。」，這是善意提醒國家領導人「慎戰」的格局。

吳斯懷也提到近期美國衛生部長阿札爾來台見證簽署衛生合作備忘錄。吳斯懷說疫苗是美國人夠用後，再以公平方式提供給國際社會，台灣沒有優先採購權，甚至合作生產資格都沒有。前疾管局長蘇益仁認為如果美國無法解決台灣需求，這次衛生部長就白來了，衛福部長陳時中卻說是「白目」，吳批評，「被美國人利用了，還不許自己人的專業評論，真是夠了！」

吳斯懷表示，美國目前是我們重要盟友不錯，但在美國國家利益的利害關頭拋棄盟友的歷史更是斑斑可考，台灣自以為是美國棋盤上的重要棋子，一旦美中撕破臉，台灣恐成為棄子，攸關2300萬人民的生存，不可不慎。

(中時 )