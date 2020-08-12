美國衛生部長阿札爾來台，此行是否能提供新冠肺炎疫苗或是藥物大禮給台灣備受矚目。不過，台大公衛學者陳秀熙認為，台灣個案少，研發啟程比其他國家晚是理所當然，冬季已經來不及，現在應將研發改列為第二階段目標，首要目標應該是爭取英美疫苗大廠來台設廠生產後，再給東南亞國家。

台大公衛學院今天早上舉辦新冠肺炎防疫科學說明會。對於美國衛生部部長阿札爾來台記者會上表示，未來疫苗與藥物生產會滿足國內需求後才會公平的分給國際，有學者認為美國沒給疫苗，就是白來了。但台大公衛學院副院長陳秀熙表示，全世界對疫苗研發能否趕在年底或是明年六月前產出，都是有信心但各個沒把握，在時間壓力下每個國家領袖都會特別小心。

陳秀熙認為，台灣因為確診個案少，研發起步慢是理所當然，國內不斷追求研發之外一定要跟別人合作，目前美國英國等全球有六個疫苗大廠都已經展開第三期，「國家疫苗隊應該將研發目標列到第二階段」。

陳秀熙表示，台灣站在感染率低的狀況下，現在更重要的目標應該是積極爭取和歐、美等，疫苗發展很先進的國家來台設廠生產，並供應給目前疫情同樣嚴峻的東南亞國家，尤其要積極展開與美國下一階段臨床試驗方式的取得。

(中時 )