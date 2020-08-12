邱建富表示，經過多次選舉，再爆9年前網路哈拉，根本是詐欺，政治目的明顯，「就是要拉我下馬」。（吳敏菁攝）

邱建富表示，經過多次選舉，再爆9年前網路哈拉，根本是詐欺，政治目的明顯，「就是要拉我下馬」。（吳敏菁攝）

前彰化市長、縣民進黨部主委邱建富被周刊爆料，在2012曾和一名D奶美魔女「電愛」，並被控告「利用權勢或機會猥褻罪」進入司法調查，邱建富12日公開堅決否認，表示根本沒和「他或她」見過面，都不知是男是女了，怎麼可能有男女之情？這根本是詐欺要錢，政治目的明顯，就是要拉他下馬。

邱建富表示，和這名網友網上認識，時間是2011年剛上任市長，認真經營臉書，所有網友都會聯絡、哈拉，有什麼活動訊息都傳給好友，再者，一些對話比較親切，有些是他回的，有些卻是小編幫忙操作。當時說了什麼？時隔9年真得是忘了。

「根本是要拉我下馬！」邱建富表示，4個月前要參選彰化縣黨部主委，就開始瘋傳這些資料，他拚主委連任，也不諱言任職完卸任後，就是要拚彰化縣長，但就這麼巧，這些所謂「電愛」事情，9年前沒有傳，經過了市長選舉、縣長初選、主委選舉、都沒有講，現在才拿出來拚命講，就是要他選不上主委，未來也不要選縣長，政治目的非常明顯，動機可議。

邱建富強調，9年前天天回家睡覺，司機隨側，哪裡有可能衍生婚外桃色情，這個人名字也一變再變，又是林漾兒、又是胡欣渘，記得當時簡訊傳來母親過世要賣畫，就匯了3萬給他，畫沒寄過來，後來父親又過世，再匯3萬、畫也沒寄過來，最近還要我匯50萬，這不就是「只要匯了錢，所有事情都沒有。」

邱建富並秀出對方簡訊，「有人請我讓你這次身敗名裂，之前詠你傳給我的訊息請你退選，你還是選上了，對方還是不善罷甘休、犧牲我，要毀掉你，但我還是給你一次機會。」

邱建富表示，對方掌握人物不敢爆料，這明顯就是詐騙行為，有責任要把這件事情揭發出來，希望不要有更多政治受害者受害，要伸張正義。

(中時 )