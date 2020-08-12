前總統馬英九日前出席台北扶輪社活動，以「兩岸關係與台灣安全」為題演講。他說，解放軍攻台「首戰即終戰」，讓台灣沒有機會等美軍馳援。對此，民進黨高雄市議員陳致中直言，馬過去任內力擋三大軍購，「虧馬還當過總統」。

馬英九10日演講回顧兩岸關係的歷史脈絡與發展，澄清外界對「九二共識」的誤解，馬英九表示，實際上國軍都了解，解放軍攻台戰略是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭，就會在最短時間內拿下台灣，讓台灣沒有機會等美軍馳援，而且現在美軍根本不可能來，這是我們必需了解的。

馬還說，他當了8年總統，但一個做總統的人不該告訴同胞，台海發生戰事台灣可以撐幾天，而是要告訴同胞「可以讓戰爭不發生」。

對於馬前總統言論，陳致中今天(12日)透過臉書回應，「過去扁政府執政期間，馬英九時任國民黨主席，但他卻力擋三大軍購預算，藍營在立院程委會封殺五十幾次。此刻又出來唱衰台灣的國防、諷美軍不會出現、首戰即終戰」，他要嚴正地表示「夠不夠可恥，虧你還當過總統」。

(中時新聞網)