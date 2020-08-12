新北市希望能讓地方社團、人士參與討論城鎮計畫。（張睿廷攝）

新北市12日在鶯歌區公所召開市政會議，也是市長侯友宜首次將會議移師區公所舉辦，各局處首長皆到場參加，市府邀請鶯歌地方企業、社團、文史工作者參與討論，並由文化局長龔雅雯報告「鶯歌‧藝術城」專案計畫，分享未來將推動的19項硬體工程、16巷軟體計劃。

侯友宜表示，新北市未來市政會議會結合地方重大發展，與地方學者、專家、產業、社團、學校交換意見，做整合性報告，第一場選在三峽，希望讓當地居民了解新北市未來在三鶯地方文創的整合計畫。

侯友宜指出，新北市未來10年發展方向會以大漢溪為界，分為溪北、溪南兩重點區域，三鶯是個重要廊帶，未來鶯歌美術館落成後將結合鶯歌火車站、三鶯轉運站、鶯歌陶瓷老街以及陶博館，讓三鶯成為藝術城鎮。

侯友宜說，三鶯藝術城鎮的計畫預計在2030年完成，投入總經費高達550億，要將鶯歌藝術、休閒、觀光產業帶起來，讓遊客在此停留更久的時間，甚至規畫兩日遊、三日遊，創造商機。

龔雅雯提到，「三鶯文創整合計畫」將從鶯歌出發，帶動溪南地區發展，內容包括城市景觀改造、生活美學營造、文化觀光體驗、產業加值創新、品牌活動建構5大重點。

龔雅雯表示，藝術要和生活結合在一起，像是生活美學營造就能夠過街頭藝術展演、或是讓藝術家進駐城市，一起與地方玩出新創意、新想法，並透過培養青年文化大使，行銷鶯歌。

(中時 )