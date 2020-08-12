台中市長盧秀燕今天上午出席豐樂非營利幼園啟用典禮時，針對有關盛唐、九褔鉛中毒事件，盧秀燕表示，兩家被市府勒令停業的診所，已深入調查並配合檢方偵辦，近期陸續有就醫民眾自行報案，經送藥檢驗，目前確認受害人數有14人，其它繼續檢驗中。

盧秀燕指出，目前市府對此案設有處理機制，除嚴加辦理，同時協助民眾藥物檢驗，確認受害程度；同時市府也協助民眾求償，包括先跟消基會合作，因消基會有集體求償制度，需達20人以上，即使目前受害者為14人，仍會逐一提供法律諮詢，協助他們求償訴訟。

盧秀燕表示，目前仍有民眾陸續將就醫情形與藥物送檢，市府積極檢驗中，不排除人數會再增加；總而言之，對此事一定嚴格查辦，針對盛唐、九褔的患者，無論民眾有無報案，也會配合警方全面性積極了解，協助民眾訴訟求償，走法律機制。

針對媒體詢問目前是否仍傾向由民眾自行到醫院篩檢？盧秀燕強調，請大眾勿過度驚恐，因大部份屬健保中藥，凡有健保者在第一波查過後，多是無問題的；部分民眾在健保給付之外，私下自費跟遞藥單給醫生，民眾若有此行為即會自行報案，市府將協助化驗，並取得證據。

(中時 )