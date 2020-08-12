張啟樂年初轉來台灣發展。（圖／翻攝自Ben Cheung 港仔張啟樂的臺灣生活臉書）

41歲港星張啟樂年初轉赴台灣生活、工作，並經營個人Youtube節目《Taiwan台灣猴賽雷》，最近他透露取得健保卡，因身體微恙第一次啟用，結果他到醫院後發現許多志工都會主動幫忙又親切，整體的氛圍輕鬆歡樂，令他大讚「在臺灣連去醫院看個門診都會覺得幸福」。

張啟樂原本是前亞洲電視藝員，曾演出電影《我的老婆是賭聖》 ，2年前被封為「港版叫賣哥」。今年初他毅然決然決定轉到台灣發展，除了經營個人頻道外，也曾受邀上電視節目，4月他發文感謝媒體報導，寫下：「其實我能夠來到台灣發展，我是真的很開心。雖然在一個新的地方重新出發，是非常艱難的事。但是，有多少人的一輩子，能夠有多（少）一次機會重新開始呢？所以我會好好珍惜」。

張啟樂更表示，他很開心能享受在台灣發展的機會，未來若可以，也希望用自己的力量為台灣做事，昨(11日)他分享最近壓力太大、睡眠品質差，導致他白天時偶爾會暈眩，便決定趁空檔時間看醫生，也是首度在台灣體驗使用健保卡。

對於首度在台灣就診經驗，張啟樂說他當天上午9時就抵達，因分流指示清楚，他很快就掛好號，也有許多志工幫忙，令他印象最深刻的是進了大廳後剛好有歌舞表演，讓現場氣氛很歡樂，相信病人在這種狀態下也會被感染、早日康復，見此，網友也為他打氣說：「謝謝你分享台灣的生活體驗，確是大開眼界。請保重，照顧好身體，再勇往直前」、「歡迎來到臺灣」、「偶像...港仔要保重身體喔」。

(中時新聞網)