毒中藥繼續爆！知名康然中醫也捲入 院長10萬交保 12:002020/08/12 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中醫診所使用硃砂導致病患鉛中毒案，案情越滾越大，中市北屯區知名的康然中醫診所也涉案。台中地檢署搜索帶回院長張勝維等3人偵訊，偵訊後諭令張男以10萬元、調藥人員則以3到5萬元不等交保。。（陳淑芬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中醫診所使用硃砂導致病患鉛中毒案，案情越滾越大，中市北屯區知名的康然中醫診所也涉案。台中地檢署昨天晚間搜索，查扣診所內相關藥物，將診所院長張勝維及調藥人員等3人帶回偵訊，偵訊後，依違反《藥事法》諭令張男以10萬元、調藥人員則以3到5萬元不等交保。 台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，檢方展開搜索康然中醫診所時，同時知會連同台中市府衛生局到場進行行政稽查，並將查扣藥物帶回檢驗，近期將可知悉檢驗結果。林彥良呼籲，曾到診所就醫看診、拿藥等有疑慮民眾，請與衛生局聯繫，以進行相關檢查。 (中時 ) #診所 #中醫 #中醫診所 #台中 #藥物 也許您會感興趣 推薦閱讀 鉛中毒案越滾越大 市議員李天生妻吃盛唐藥牙齦發黑 15:312020/08/11 生活 7萬元換來鉛中毒 癌婦控盛唐 04:102020/08/12 地方新聞 外資大提款 越股表現最強 04:102020/08/11 投資理財 直播染色求打賞 暴利滾滾而來 04:102020/08/12 產業財經 竹縣大腦刺激術 TBS抗憂鬱新利器 04:102020/08/11 地方新聞 馬光上半年獲利創6年同期新高 16:202020/08/11 財經 中西醫合治中風 台中慈濟有成 04:102020/08/12 地方新聞 直擊賓士車產小小賓 網友嚇呆：「五指都開了還啪啪造」 20:422020/08/11 社會 名醫害命2／失眠病患求診猝死 楊寧正17年前曾將400名病患當白老鼠 07:322020/08/12 社會 斯其大擁標案 H1每股賺2.7元 04:102020/08/12 證券．權證 社會熱門新聞 「都是爆乳妹」 按摩店傳嬌喘聲 75歲男客尋歡政府還幫付2千 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 充氣娃娃出現神功能 宅男雀躍：不需要女友了 - 社會 OL爛醉吐滿身 暖男幫清洗「順便脫褲襪」忍臭味想硬上 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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