中醫診所使用硃砂導致病患鉛中毒案，案情越滾越大，中市北屯區知名的康然中醫診所也涉案。台中地檢署昨天晚間搜索，查扣診所內相關藥物，將診所院長張勝維及調藥人員等3人帶回偵訊，偵訊後，依違反《藥事法》諭令張男以10萬元、調藥人員則以3到5萬元不等交保。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，檢方展開搜索康然中醫診所時，同時知會連同台中市府衛生局到場進行行政稽查，並將查扣藥物帶回檢驗，近期將可知悉檢驗結果。林彥良呼籲，曾到診所就醫看診、拿藥等有疑慮民眾，請與衛生局聯繫，以進行相關檢查。

(中時 )