在連續七個交易日上漲後，南韓投資人出現獲利了結情緒，以及華爾街昨夜的低迷表現，讓韓股出現跌勢。

周三南韓KOSPI指數至午間跌4.1點或-0.17%，為2414點，然仍持續昨日的站穩2400點。外資為主要賣家，賣超1286韓元(約合1.08億美元)。

投資人的獲利了結，以及對許多個股進行技術上的修正，讓韓股暫時回檔，結束了自六月以來最長的連續上漲。

南韓七月失業率連兩個月下降，為4.2%。然分析師示警，新冠疫情對失業的壓力將在下半年顯現。

主要大型股漲跌互見。三星電子小漲0.17%，晶片製造商SK海力士跌1.23%。

現代汽車跌1.68%，暫報17.6萬韓元，子公司起亞汽車跌2.86%。

鋼鐵領導廠商浦項鋼鐵滑落0.48%，暫報20.6萬韓元。

韓元上午較昨日收盤價下跌0.75韓元，1186.35韓元兌一美元。

(時報資訊)