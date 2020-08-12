聯德控股-KY(4912)7月在健身器材出貨跳升下，單月營收衝上5億元優於預期，手機產品將在9月接棒演出，法人估計第3季將出現明顯成長動能，營運高峰將落在第4季，第4季單月營收有望挑戰2018年11月7.46億元歷史新高。

聯德控股7月營收5.01億元，年增45.2％，高於原先法人預期4到4.5億元區間，前7月營收年增3.3％。

在產品比重部分，運動器材出貨量大幅提升，占比來到2成，是帶動營收成長主因；另一方面，手機開始少量出貨，但還是以舊機種為主，營收占比約1成；伺服器等相關散熱產品維持穩定，營收占比25％；汽車零件因5、6月大陸車市銷售回升，也帶動比重增加至3成。

運動器材需求7月開始爆發，目前平鎮廠產能已經滿載，下半年2萬台將陸續出貨；為支應接下來訂單需求，公司在桃園八德新增產線，預計8月底建置完成，9月投產，將可滿足每月1億元運動器材訂單需求。此外，在新產線建置完成後，將積極洽談運動器材龍頭新客戶訂單。

手機機構件目前小量出貨，新機種估計從8月延後至9月，仍要看客戶新產品發表時程，今年營運高峰將落在10到11月，主要各產品線的成長動能都相當樂觀。

今年手機成長性強勁，原因之一為若某客戶出售大陸廠，公司供貨對象轉移後，新客戶取得更多訂單，聯德控股有可能接到2款新機種，出貨將倍增；其二切入韓系手機大廠供應鏈，該客戶從無到有，對今年手機營收又新增一波動能。

(時報資訊)