北市府表揚節能減碳成果優異單位，其中工商乙組特優為和宇寬頻網路股份有限公司。（北市環保局提供／張穎齊台北傳真）

北市府表揚節能減碳成果優異單位，其中社區組特優為仁和大廈A棟管理委員會。（北市環保局提供／張穎齊台北傳真）

對抗氣候變遷，節能減碳環保意識逐漸抬頭，北市府為鼓勵節約用電，12日舉辦「2020台北市節能領導獎」頒獎典禮，今年共計18個單位獲獎，總計節電約1000萬度，相當於2800戶家庭每年用電量，並減少5095公噸的碳排放，約等於13座大安森林公園1年碳吸附量，成果卓越。

環保局表示，北市產業多為服務業，加上社區林立，用電以住商部門為大宗，全市2019年用電量約161億度，住商用電即佔91％；北市2019年用電量較2018年減少0.55％，已連續3年用電負成長，主要就是由住商部門帶動節電。

環保局指出，節能領導獎分3組進行評選，包括工商產業甲組（辦公場所）、工商產業乙組（營業、製造場所或門市）及社區組，每組頒發獎座及獎金，其中特優獎每名20萬元、優等獎每名10萬元、特別獎每名5萬元。

上半年雖受新冠疫情影響，企業及社區仍踴躍參與這項年度節能盛會，49個單位報名共評選出18個得獎單位，包括例區組特優獎的「仁和大廈A棟委員會」，工商產業甲組特優獎「華碩電腦股份有限公司」，工商產業乙組特優獎由「和宇寬頻網路股份有限公司」。

環保局指出，氣候變遷影響日益顯著，節能減碳工作需由最基層行動來落實，今年度各獲獎單位所推動的多元節能減碳措施，值得各界借鏡學習，期許未來更多企業、社區共同加入節能減碳行列，共同營造「台北節電新文化」。

(中時 )