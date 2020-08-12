美部長來訪共機侵門踏戶？ 黃奎博：台別淪美制中「棋」

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台，在與總統蔡英文會晤前，大陸解放軍所屬殲10、殲11型戰機，被發現陸續短暫飛越台灣海峽中線，引發外界關注，政大外交系副教授黃奎博接受《中時新聞網》採訪，認為解放軍戰機過中線的行為，一方面是對美國派部長級官員來台做出回應表達態度，另一方面可能是和內部交代，表示不會放任美國對台灣逐步開放的外交舉動。

黃奎博強調，這一次美國衛生部長來台其實談的都是衛生的問題，最多也不過就談到台灣被排拒在世界衛生組織之外，並沒有超過美中關係的紅線，且過去美國的運輸部長、能源部長都來過，北京不需要反應到這麼激烈。

黃奎博進一步指出，川普政府在最近半年對台灣釋出很多的利多，包括這次衛生部長來訪，或許是想要利用台灣當作刺激北京當局的棋子，也不能排除美國可能有些官員想要把台灣當成是跟北京交手的談判籌碼，認為台灣現在在美國跟大陸關係間的動能已經越來越少，很多時候要遷就著美國對大陸的態度，來去做出自己的決策，蔡英文以前曾說「台灣可以自己當個旗手」 ，但黃奎博覺得，目前台灣看起來不像個旗手，已經隨波逐流，只能在美中大衝突環境之下，找尋自己的棲身之處。

「蔡政府應該要想一想，為什麼在馬英九時代兩岸可以有的政治對話基礎，在她的手裡就不見了。」黃奎博也說，解放軍軍機擾台的情況，今年的頻率高於往常，最主要關鍵在於兩岸關係自蔡英文總統上任以來不斷惡化，台灣跟大陸之間已沒有互信的基礎，沒有辦法建立對話協商，才會頻頻派遣軍機出沒台海周邊區域來施加壓力，透過示威方式警告台獨分裂勢力，並抑制台美勾連的新動作。

(中時新聞網)