◎總統蔡英文公布《國民法官法》 2023年元旦實施

蔡英文總統今天公布《國民法官法》將在2023年元旦實施，司法院院長許宗力表示「司法的大門已經敞開，國民參與的時代之風即將揚起，吹拂司法的每個角落。」已與行政院、法務部取得共識，將由祕書長林輝煌任召集人，組成跨院際的協調平台，共同促成國民法官法的順利施行。

◎不單純！徐永明家搜出300萬

時力前主席徐永明涉收賄案又爆新內幕，最新消息傳出，檢調在徐宅中搜到一筆300萬現金，徐稱這筆錢是向一位部會首長所借且借錢時還有台數科董事長廖紫岑在場。徐在去年底收到這筆300萬元，而台數科就在今年初拿到新聞台執照，兩者關係已引起檢調注意，將深入追查。

◎礁溪老爺164人食物中毒 檢驗結果出爐

宜蘭礁溪老爺酒店8月5日發生疑似食物中毒事件，最新檢驗結果出爐。宜蘭縣衛生局今（12）日公部分檢驗結果，雖然食品及飲用水的9件檢驗結果都是陰性，但部分人體檢體卻檢驗出諾羅病毒呈陽性反應；但衛生局強調，這份檢驗結果仍不能確定就是肇事原因，仍須等待食品物管理署及疾病管制署的確認，才能確定這起食品中毒案件的禍源。

◎午後變天雷雨來襲 淹水警戒恐再現

米克拉颱風登陸大陸，對台已無影響，台灣地區今（12日）起將恢復典型夏季天氣，各地高溫重返35度，中午過後局部地區有陣雨甚至雷雨，若短時強降雨再現，不排除淹水可能！

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(中時新聞網)