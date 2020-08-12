韓瑜劇中深愛黃少祺飾演的老公張嘉良。（三立提供）

黃少祺劇中直擊車禍。（三立提供）

黃少祺劇中直擊車禍卻見死不救。（三立提供）

三立新八點檔《天之驕女》開播以來話題不斷，除了連體姊妹花林萱瑜、曾智希的人設吸睛，飾演暗黑夫妻檔的黃少祺(飾演張嘉良)、韓瑜(飾演方文鈴)的對手戲也讓觀眾看得很過癮，劇情今（12日）晚即將來到高潮，連體姊妹的身世之謎即將爆發，黃少祺在岳父楊烈面前下跪，被楊烈、竇智孔以及韓瑜接連怒甩巴掌，讓網友大呼過癮，「那巴掌讓人很解氣」、「嘉良、文鈴的對手戲真的都好激烈！」，更直言「第一次那麼希望角色黑化」、「她愈嗆我們愈愛」。從苦情女、浪漫少女到霸氣反派的韓瑜，演技備受肯定，其實她劇中霸氣的背後只是一個傻傻愛的女人，只要為了老公做什麼都可以，連黃少祺都心疼地說：「在她霸氣十足的外表之下有顆脆弱的心。」

拍巴掌戲時，導播跟導演都希望不要借鏡頭而是真打，黃少祺也認為巴掌應該要狠狠地打在自己臉上，最好打到「臉上的肉都在顫抖」，才能把當下的情緒發揮出來，他笑說雖然有點痛但演得很過癮，還趁機爆料：「目前為止韓瑜打我的巴掌都是真打。」

劇情另一高潮是，黃少祺處心積慮的腹黑陰謀即將被揭穿，一場車禍讓他的處境更加堪慮，竇智孔、張本渝及賴郁庭一家人意外翻車，被卡在車內動彈不得。黃少祺說，車禍戲拍了兩天，共用了13台機器，場面十分浩大，且導演為了要求每個細節都要一次到位，那天所有演員、工作人員都很認真全神貫注。當拍到竇智孔一家出車禍翻車時，場面怵目驚心，非常逼真，黃少祺表示，張嘉良的內心其實是很糾結的，他還是有惻隱之心，想要救人，但當他發現旁邊放著關於他秘密的文件袋，他選擇先去拿文件袋而非先救人，轉頭再看到卡在車內的賴郁庭，他為了不讓自己的秘密被說出去而選擇滅口，當下用「如果妳還活著，我就得死」這樣的心情去詮釋。

(中時 )