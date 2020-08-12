上半年大陸銀行業淨利潤較上年同期大幅下降，一方面是銀行大幅度向實體經濟讓利，另一方面是商業銀行加大貸款損失準備計提，藉以應對呆帳風險增加壓力。大陸股份制銀行華東地區分行對公業務部門主管透露「日子不好過」，目前還沒收到上半年績效獎金，更擔心職銀行淨利潤下滑，加上呆帳提撥，恐導致這筆收入較以往大幅縮水。

根據《21世紀經濟報導》引述大陸銀行業內部人士直言，在整個團隊預期薪酬下滑的壓力下，如何激發他們全心全力工作，既加大針對實體經濟的信貸投放又能有效做好壞賬風險防範措施，難度的確不小。

大陸銀保監會10日發佈的第2季銀行業主要監管指標數據顯示，上半年商業銀行累計實現淨利潤1兆元（人民幣，下同），較去年同期下降9.4％，平均資本利潤率為10.35％。商業銀行平均資產利潤率為0.83％，較上季底下降0.15個百分點。

招聯金融首席研究員董希淼分析說，整個上半年，大陸國內銀行業貸款損失撥備較去年底增加5003億元，某種程度影響了行業獲利表現。

(旺報 )